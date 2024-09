Gusttavo Lima teria viajado aos EUA para evitar prisão

Ao que tudo indica, a informação de que teria a prisão preventiva decretada, chegou ao Gusttavo Lima antes do tempo. Isso porque o cantor teria saído do Brasil, na tentativa de evitar ser preso. A viagem foi em tempo recorde, já que na noite de ontem, ele estava no Rio de Janeiro, onde curtia um evento.

Segundo o jornalista Reinaldo Gottino, Gusttavo Lima teria ido para os Estados Unidos assim que soube do mandado de prisão. O sertanejo é alvo da "Operação Integration", a mesma que prendeu Deolane Bezerra.

Vale ressaltar que o sertanejo teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (23). Além disso, a juíza responsável pelo caso, pediu a suspensão do porte de arma do cantor e também a apreensão do passaporte de Gusttavo Lima.

Além dele, Deolane Bezerra é outra famosa que também foi alvo da operação que investiga lavagem de dinheiro e jogos de apostas ilegais. A influenciadora está presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco.

Fãs do sertanejo ficaram em choque com a notícia. Nas redes sociais, comentaram: "Não me decepciona, embaixador". "Tenho certeza que a acessória jurídica do cantor vai esclarecer isso o mais rápido possível". "Não se preocupe! Iremos fazer uma caravana saindo daqui de Patos até a porta do presídio para protestar".