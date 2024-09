Gusttavo Lima é acusado de auxiliar fuga de donos de casa de Bet

Gusttavo Lima está acusado de transportar o casal dono da 'Vai de Bet' para fora do Brasil, em seu jatinho particular, segundo a sentença que determinou a prisão do cantor, nesta segunda-feira (23). José André da Rocha Neto e Aisla Sabrina Rocha são foragidos da Justiça.

O sertanejo teria partido de Goiânia, junto com os donos da 'Vai de Bet' e voado em direção à Grécia e Ilhas Canárias. "Na ida, a aeronave transportou NIVALDO BATISTA LIMA (nome de Gusttavo Lima) e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas –Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha".

No documento, a juíza responsável pelo caso ainda acrescenta: "Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa". Além disso, a decisão judicial também aponta que o sertanejo pode ser sócio da 'Vai de Bet', porque teria participação de 25% dos lucros da empresa.

Vale ressaltar que quando Gusttavo Lima viajou para Grécia com os donos da 'Vai de Bet', o casal ainda não havia tido a prisão decretada. No entanto, logo depois o mandado foi expedido e eles não retornaram ao Brasil, sendo considerados foragidos e tendo os nomes incluídos na lista vermelha da Interpol.

Gusttavo Lima ainda não foi encontrado. Além do pedido de prisão preventiva, a magistrada solicitou a apreensão do passaporte do sertanejo, além da suspensão do porte de arma. "DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS, SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO E EVENTUAL PORTE DE ARMA DE FOGO DOS REPRESENTADOS", diz a decisão.