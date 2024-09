Gusttavo Lima rompe silêncio após ter prisão decretada

Gusttavo Lima decidiu se pronunciar após ter o pedido de prisão decretada, nesta segunda-feira (23),p pela Justiça de Pernambuco. O sertanejo que é alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos de aposta ilegais, afirma que é inocente.

Durante uma ligação ao jornalista Leo Dias, o cantor teria confirmado que está em Miami, nos Estados Unidos e acrescentado: "Leo, fique calmo. Eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada eu tenho fé em Deus".

Além disso, a defesa de Gusttavo Lima, revelou ao G1: "A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. ANDRÉA CALADO DA CRUZ da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas".

Em seguida, a nota de posicionamento dos advogados do sertanejo acrescenta: "Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais".

Por fim, o texto diz: "A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana".

