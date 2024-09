Gusttavo Lima pode ser multado em até R$ 750 mil; entenda

O cantor Gusttavo Lima, que teve a prisão decretada, na última segunda-feira (23), pela Justiça, pode ser multado em até R$ 750 mil, caso cancele seus shows. De acordo com o apresentador Léo Dias, o artista está em Miami viajando com a família.

Entretanto, o sertanejo, que até o momento não se pronunciou, está com a agenda lotada de shows até o fim do ano. Dois já estão previstos para esse final de semana, em Marabá (27), e em Parauapebas (28), ambos no Pará.

No entanto, caso Gusttavo for realmente detido ou não retornar ao Brasil até a data marcada de cada apresentação, ele pode ter que arcar com uma multa de 50% do valor acordado em seu cachê. O jornal Extra, conversou com alguns produtores e contratantes do meio que explicou em detalhes sobre o assunto.

"Ele pode até tentar alegar motivo de força maior se o contrato permitir, mas é difícil numa situação destas. Se não comparecer, as multas previstas nesse tipo de acordo é 50% do cachê dele, que hoje está em torno de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão", disse um produtor do mundo sertanejo.

Para quem não acompanhou, Gusttavo é suspeito de facilitar a fuga de um casal do qual é sócio na empresa de apostas "VaideBet", José André da Rocha Neto e sua esposa, Aislla Rocha. No início do mês, o cantor havia viajado à Grécia, durante o seu aniversário de 35 anos, levando o casal em seu jato particular. Eles não retornaram ao Brasil.