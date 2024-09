Gusttavo Lima já consta no sistema de procurados; entenda

De acordo com a Polícia Federal, o cantor sertanejo Gusttavo Lima foi incluído no sistema de procurados dos aeroportos brasileiros. Segundo o colunista Léo Dias, após participar do Rock in Rio, o artista estaria curtindo uma viagem com a família em Miami, nos EUA. Caso retorne para o Brasil, poderá ser preso.

Entretanto, o artista não foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. A polícia internacional apenas foi notificada sobre a ordem de prisão contra ele, o que não possibilita uma ação direta dos agentes.

Vale ressaltar que, caso o cantor não se apresente às autoridades, será necessária uma autorização judicial para sua inclusão como foragido na lista vermelha da Interpol, o que permitiria sua prisão no exterior.

Para quem não acompanhou, a decisão de prisão preventiva, sem prazo definido, foi determinada pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por suspeitas de que o cantor tenha atrapalhado investigações relacionadas a uma máfia de apostas. Além disso, o artista teve o passaporte e o porte de arma de fogo suspensos.

As investigações concluíram que, Gusttavo Lima é suspeito de facilitar a fuga de um casal do qual é sócio na empresa de apostas "VaideBet", José André da Rocha Neto e sua esposa, Aislla Rocha. No início do mês, o cantor havia viajado à Grécia, durante o seu aniversário de 35 anos, levando o casal em seu jato particular. Eles não retornaram ao Brasil.