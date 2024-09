Grupo 'Camarote' do BBB pode chegar ao fim em 202

Ao que parece, a TV Globo estuda mudar radicalmente o perfil do ‘BBB 25’. Isso porque, a emissora estaria cogitando interromper a participação de famosos no reality, ou seja, dar fim ao grupo “camarote” e manter a atração apenas com o time "pipoca"

Contudo, apesar de internautas apontarem que os famosos não estariam engajando e abraçando as dinâmicas do programa, a decisão de acabar com o “camarote”, não seria por causa disso. Até porque, muitos artistas ainda estariam interessados em fazer parte do elenco.



A informação foi divulgada pela jornalista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias. Parece que a TV Globo estuda voltar a ideia original do Big Brother Brasil, apenas com um elenco formado por anônimos. A mudança faria parte do aniversário de 60 anos da emissora.



Vale lembrar que a 25ª edição do reality não estará mais a cargo de Boninho. O diretor deixou a emissora no início de setembro deste ano, para seguir novos projetos pessoais. No entanto, quem assumiu o comando do programa agora foi Rodrigo Dourado, que está





Este será o primeiro Big Brother Brasil sem o comando de Boninho , que deixará a Globo no fim de dezembro. O famoso Big Boss será substituído por Rodrigo Dourado, que até então era o diretor artístico do BBB.

Nas redes sociais, internautas parecem ter se animado com a notícia. "Bora voltar ao BBB raiz, só os pobres que se inscrevem. Chega de pipoca gourmet e povinho padrão". "Camarote saturou desde a primeira vez. Se o BBB quer continuar, deve voltar as origens".