Fora da Globo, Boninho celebra audiência de outra emissora e levanta rumores

Após sair da TV Globo, o diretor preferido dos realitys, Boninho, celebrou a audiência de uma outra emissora. Nas redes sociais, José Bonifácio Brasil de Oliveira, parabenizou, com figurinhas de "palmas", a publicação de Patrícia Abravanel, atual apresentadora do SBT.

Na postagem, a filha de Silvio Santos, que está em primeiro lugar da audiência com a atração "Programa Silvio Santos", pela segunda vez consecutiva, agradeceu ao público pela preferência, e disse não fingir costume pelo marco da emissora.

"Eu não vou fingir costume não, tá? Eu quero agradecer pela liderança, por alguns minutos, desse último domingo. E em todos os domingos que vocês têm estado com a gente nos prestigiado. Então, muito obrigada mesmo", disse ela, aparentemente feliz com a notícia.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a interação do ex-diretor da Globo: "Contrata o Boninho e volta com a Casa dos Artistas", pediram. "Já imaginou você no SBT sendo o diretor da Casa dos Artistas?", sonharam.

Vale lembrar que, por meio de publicação no Instagram, Boninho afirmou que deixou a emissora em busca de "novos desafios". "Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos", escreveu o famoso "Big Boss".