Raquel Brito impressiona web com relato sobre engravidar

A Raquel Brito mais uma vez gerou polêmica no programa "A Fazenda". Durante um bate-papo com outras peoas, a baiana revelou que não utiliza remédios contraceptivos e nem proteção nas suas relações sexuais. O dialogo, além de impressionar a web, deixou os demais participantes chocados.

Entretanto, Raquel começou a levantar as suspeitas de uma possível gravidez após ficar com enjoo e pressão baixa e pedir atendimento médico à produção. "Vou até pedir um teste ali no closet", disse a baiana em conversa com outros peões na piscina.

Na sequência Suelen a questionou: "Ué, se você tá tranquila, por que tá preocupada? Amiga, esse teste demora pra aparecer." Em outro momento da conversa, Raquel contou que nunca usou métodos contraceptivos em suas relações.