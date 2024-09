Ana Hickmann é inocentada na Justiça e banco cobra dívida milionária do ex-marido

Vitória! Ana Hickmann venceu mais uma ação na Justiça contra seu ex-marido. Ocorre que após alegar que teve assinaturas falsificadas em documentos e empréstimos bancários, o banco Bradesco reconheceu que os acordos assinados na agência bancária não era verídicos.

Ocorre que na verdade, quem havia falsificado a assinatura da modelo foi o próprio ex-companheiro, Alexandre Correa. No entanto, o banco decidiu desistir da ação que movia contra Ana Hickmann, após um empréstimo de R$ 5 milhões ser pego no nome da apresentdora.

Um trecho da decisão diz: "…postula o credor pela suspensão dos autos em relação à executada Ana Lúcia Hickmann, com fundamento no art. 921 1c/c art. 313, inciso VI2, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, visando o prosseguimento do feito em face do executado Alexandre Bello Correa, requer a expedição do mandado de citação, a ser cumprido via oficial de justiça".

Contudo, Alexandre Correa foi acusado de má-fé pelo juiz do caso. Isso porque, o magistrado entendeu que o empresário tentou distorcer a verdade. Por conta diso, agora ele terá que pagar uma multa a Valecred.

Vale lembrar que o fim do casamento de Ana Hickmann e Alexandre foi muito conturbado. A apresentadora revelou que era vítima de violência patrimonial, psicológica e física dentro do matrimônio e que demorou a ter coragem de se divorciar.