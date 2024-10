Fãs de Lady Gaga armam tumulto e sessão do filme "Coringa" é suspensa

Uma sessão do filme "Coringa: Delírio a Dois" foi interrompida, no cinema do shopping Pátio Paulista, em São Paulo, após fãs de Lady Gaga causarem um grande tumulto na sala onde o filme era exibido. A baderna atrapalhou outras pessoas que estavam no local assistindo o longa.

Ocorre que enquanto o filme era exibido, os fãs da cantora começaram a gritar para celebrar a participação de Lady Gaga. O barulho incomodou os outros telespectadores, que não conseguiram ouvir mais nada na sessão.

No entanto, a ação durou cerca de 10 minutos. Após a confusão e muita reclamação por parte do público presente que se sentiu lesionado, os funcionários do cinema acenderam as luzes e interromperam a sessão.

Contudo, assim que os ânimos se acalmaram, a programação foi restabelecida. Porém, todos na sala foram avisados que, caso a gritaria voltasse a acontecer, o filme seria novamente interrompido. Mas parece que depois do desentendimento, o silêncio voltou a tomar conta da sala.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o episódio. "Sou fã da Lady Gaga, mas zero noção desse povo". "Eles apenas estavam exaltando sua rainha". "Gente sem noção por toda parte". "Eu jogava pra fora da sala. Que desrespeito".