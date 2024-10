Tiago Ramos acusa mãe de Neymar de traição e revela prints

Tiago Ramos gerou polêmica nas redes sociais, após expor prints de conversas com sua ex-namorada, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr. O influenciador afirma que foi traído por ela enquanto os dois ainda mantinham um relacionamento.

No entanto, na troca de mensagens, Tiago avisa Nadine que ele já havia sido alertado sobre as traições da mãe de Neymar, através do Mauro Leitão, chef de cozinha do jogador. "Eu fiz porque tu fez! É bem que o Mauro me falou: ‘É cilada. Essa aí só usa os macho que ela pega’".

Em seguida, o ex-Fazenda ainda alerta Nadine Gonçalves: "Mas te digo uma coisa, saiba que a cobrança de Deus vem. Por mim eu nunca teria sentido amor por você. Você não merece que alguém sinta isso por você".

Contudo, o influenciador também escreve: "Tudo que eu fiz me arrependo. Mas você me traiu enquanto namorava comigo. Até minha mãe escutou e você sabe. Então, você não é santa. Ninguém sabe disso, mereciam saber".

Entretanto, parece que Tiago se arrependeu de ter exposto a intimidade com a ex-namorada. Isso porque, logo depois de ter divulgado os prints, o ex-peão apagou a publicação de seu Instagram. Os dois viveram um relacionamento conturbado que durou poucos meses, em 2020.