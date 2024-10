Gracyanne Barbosa viraliza ao experimentar fast food pela primeira vez

A musa fitness, Gracyanne Barbosa, entrou na brincadeira do influenciador "Bomtalvão" e surpreendeu os fãs após experimentar pela primeira vez um fast food. No vídeo publicado, a dançarina comentou sobre o sabor do alimento. Além de hambúrguer, a beldade comeu batata frita.

Durante a dinâmica, Gracyanne opinou sobre o sabor do lanche, que achou ser salgado. Na ocasião, a dançarina foi questionada se prefere comer McDonald's novamente, ou plantar bananeira, Gracyanne optou em plantar bananeira.

As imagens da musa de cabeça para baixo viralizaram e divertiram os fãs. Gracyanne ainda revelou que não comia batata frita há mais de 20 anos. "Não como batata frita há 20 anos", disse ela. "O que você achou?", indagou o influenciador. "Óleo puro!", exclamou a famosa com cara de quem não gostou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a participação de Gracyanne no quadro: "Admiro demais!!! Respeito também. Cada qual com suas escolhas, mas para mim, os prazeres da vida são: beber, comer e dormir bem", comentou um usuário. "A mudança de hábitos é pra vida toda", disse outro.

Vale lembrar que, o cantor Belo, ex-marido da musa, revelou que ao todo Gracyanne consome cerca de 70 ovos por dia para complementar na dieta. A musa já revelou durante algumas entrevistas que leva a sério a alimentação para manter o corpo em forma.