Bia Miranda e PK Delas fazem a temperatura subir com beijão em praia

Após rumores de que teria seguido em frente, Bia Miranda foi flagrada em clima de intimidade com o funkeiro PK delas, nesta sexta-feira (04). No vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem se beijando em uma praia, no Rio de Janeiro.

O vídeo foi divulgado pela página do Instagram "Exclusivas da Fama". Vale lembrar que os burburinhos de que os dois estavam juntos começaram logo após a influenciadora terminar um relacionamento de forma conturbada, com Samuel Santana, o Gato Preto.

No entanto, Gato Preto usou as redes sociais para revelar que a influenciadora estava vivendo um affair com o funkeiro. "Quando vocês tiverem uma intuição, confiem nela. Não minta, cara. Se está ficando com outro, qual o problema? Está solteira. Só não mente, porque aparece a verdade", começou.

Em seguida, o influenciador divulgou uma série de prints de uma conversa entre Bia Miranda e PK Delas. Em uma das mensagens, o funkeiro responde uma foto da influenciadora e escreve: "quero provar". Ela brinca e responde: "Eu sou maluca, meu bagulho é diversão [risos] onde tem eu tô indo".

Contudo, o funkeiro então provoca: "Então vamos nos divertir. Eu também sou maluco". Logo depois, os dois começam a planejar um encontro, que deveria acontecer no Rio de Janeiro. Bia Miranda ainda não se pronunciou sobre o assunto.

