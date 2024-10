Pai de Anitta é contratado como comentarista esportivo na TV

Mauro Machado, pai da cantora Anitta, agora faz parte do time da Cazé TV. O 'painitto' foi contratado pelo Casemiro para ser comentarista esportivo do canal. No entanto, diferente de como costuma acontecer nas tradicionais transmissões, Mauro deve comentar apenas as partidas do Botafogo, clube para qual torce.

O pai da poderosa deve estrear o novo desafio já no próximo sábado (05). Ele fará parte da transmissão da partida do alvinegro contra o Athletico-PR. O jogo faz parte da disputa pelo Brasileirão. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.

Além disso, a transmissão ocorrerá às 16h, pela plataforma Prime Video e no Youtube, no canal de membros da Cazé TV. Vale destacar que o 'painitto' nunca trabalhou como comentarista esportivo anteriormente.

A oportunidade chegou após um episódio curioso que aconteceu durante a transmissão da partida da NFL no Brasil, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Isso porque Mauro Machado apareceu enquanto o jogo era transmitido e pediu uma oportunidade para comentar a partida.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Merece demais! Um cara muito do bem e gente boa". "Ah, ele é tão carismático! Vai dar super certo". "O cara manda bem mesmo, acho que vai dar certo". "Casé como sempre brilhando nas oportunidades".