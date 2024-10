Ex-atriz da Globo expõe baixo valor que recebe por reprise de novela

A ex-atriz Kátia D'Angelo resolveu expor o baixo valor que recebeu com a reprise de sua participação especial na novela “TiTiTi”. Nas suas redes sociais, a veterana desabafou e ainda mostrou o extrato das transferências que recebeu da TV Globo pelo seu trabalho na novela.

“Parece piada. Esse e o valor que a TV Globo está me pagando pela reprise, para dois dias de gravações em participação especial na novela Ti Ti Ti”, escreveu a ex-atriz ao mostrar o total de R$ 258,80. Que além disso, se divide também pela exibição no "Globoplay" e em canais internacionais.

Na ocasião, D’Angelo fez um alerta para os leigos no assunto: “Leiam Lei do Direito de Imagem e Autorais sobre reprises e venda de produtos de mídia. Sabem quanto eles faturam em cima dos autores sem declarar? Então, pesquisem”.

Após a publicação, os internautas comentaram sobre as declarações da artista: "Uai, achei muito até! Já dá pra comprar um suco, um salgado e ainda sobra", brincou um usuário. "Eu nem sabia que recebiam pelas reprises", comentou mais um. "Mariana Ximenes que deve estar feliz. Com tantas reprises de chocolate com pimenta", opinou outro.

Vale lembrar que, a trama, que é um remake de Plumas e Paetês, da década de 80, passou no canal dos Marinho pela primeira vez em 2010. Na época, Kátia foi convidada pelo Jorge Fernando e a escritora Maria Adelaide Amaral.