A Fazenda: Record se pronuncia sobre coceira íntima de Raquel Brito

Raquel Brito, confinada no reality 'A Fazenda 16' tem dado o que falar na web, após ser flagrada diversas vezes coçando a região íntima e até mesmo, cheirando as mãos após se coçar. A cena tem dividido opiniões na internet, com internautas alertando para um possível problema de saúde na peoa.

No entanto, após a polêmica, a Record TV se pronunciou sobre o caso, através de uma nota enviada ao portal Glow News. "Atendimentos médicos e diagnósticos são confidenciais; a emissora não pode divulgar publicamente".

No entanto, a ex-BBB, Marcella Gowan, que também é ginecologista, comentou sobre o caso. "Embora a candidíase seja sim uma frequente causadora de coceira nessa região, existem outras situações que podem levar a isso", começou.

Em seguida, Marcela explicou: "Como por exemplo os quadros de alergia, que podem ser desencadeados pelo contato com algum produto químico, como por exemplo o sabonete que está sendo usado para lavar a região, ou até mesmo o produto usado para lavar a calcinha que ela estiver usando".

Além disso, a médica pontuou: "Isso não deveria ser motivo de chacota. Então se você tem algum tipo de coceira na sua região vulvar, precisa sim procurar ajuda, investigar e tratar. Mas isso não deve ser levado como algo nojento ou inadequado, apenas como um sintoma que precisa de olhar e de orientação".