Jaquelline descobre traição de novo affair e solta o verbo

A campeã de A Fazenda 15, Jaqueline Grohalski, descobriu que foi traída e resolveu soltar o verbo sobre o ex-affair que viveu com Andrew Halliday Garcia, enteado de Manu Bahtidão. O jovem é empresário e filho de Anderson Halliday, que é casado com a cantora.

Durante uma entrevista concedida à jornalista Fábia Oliveira, a beldade contou em detalhes como tudo aconteceu: “Parece que, do nada, ele saiu lá em Belém [no Pará, onde Halliday mora] e o povo filmou. Porém, naquela noite, ele sumiu", detalhou ela.

E continuou: "Não me atendeu e não me respondia no WhatsApp. Estávamos ficando sério um com outro. Conversei, mas ele preferiu ficar em silêncio e dar a velha desculpa. Tudo leva [a crer] que ele me traiu mesmo”, frisou ela.

Por fim, Jaque contou que o jovem sumiu sem dar explicações: “Ele deixou dúvidas em mim. Não pelo vídeo, mas por ter sumido na noite do vídeo. Eu preferi não seguir mais porque não se importou muito comigo. Não vi nada demais, mas ele sumiu a noite toda e no outro dia [deu uma] desculpa”, concluiu.

Para quem não acompanhou, um vídeo de Andrew com uma morena misteriosa começou a circular na web e chegou até a ex-BBB. Vale lembrar que, Jaquelline estava em Orlando com a família, quando o jovem tomou um 'chá de sumiço'.