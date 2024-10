Edu Guedes alfineta Alexandre Correa após ele perder eleições

Edu Guedes manda suposta indireta para Alexandre Correa - (crédito: Reprodução Insatgram)

O apresentador Edu Guedes está vivendo os momentos sagrados da lua-de-mel. No entanto, o atual marido de Ana Hickmann parece que achou um tempo para supostamente provocar o ex da apresentadora, Alexandre Correa.

Nas redes sociais, o chef de cozinha publicou uma frase enigmática, e mesmo que não tenha citado nomes, os internautas entenderam que a frase: "Perdeu, mané", estava se referindo à derrota que o ex de Ana Hickmann sofreu durante a sua candidatura a vereador.

Entretanto, o empresário bem que tentou, porém a quantidade de voto popular que recebeu, no último domingo (7), não foi suficiente para o eleger a vereador de São Paulo. Nessas condições, Alexandre saiu derrotado com um pouco mais 2.200 votos.

Vale lembrar que, após a perda Alexandre se pronunciou e disparou contra a imprensa. Ele chegou a comparar a mídia a abutres. "Boa noite a todos! Em primeiro lugar, peço desculpas pelo nervosismo e pela aparência desgastada", iniciou ele.

"Me retiro derrotado, mas amanhã reunirei os pedaços e continuarei mais forte do que nunca na minha luta pelos direitos dos homens, combatendo a alienação parental e as falsas acusações que afetam toda uma geração de homens de bem", disse ele.

Saiba Mais Mariana Morais Sarah Poncio assumirá como deputada estadual pelo RJ em 2025

Sarah Poncio assumirá como deputada estadual pelo RJ em 2025 Mariana Morais Brasília recebe o maior festival automotivo e shows com entrada gratuita

Brasília recebe o maior festival automotivo e shows com entrada gratuita Mariana Morais Vanessa Ataides, conhecida por ter o maior bumbum do Brasil, recebe indenização de 120 mil

Vanessa Ataides, conhecida por ter o maior bumbum do Brasil, recebe indenização de 120 mil Mariana Morais Fernando Zor fala pela primeira vez sobre namoro com médica

Fernando Zor fala pela primeira vez sobre namoro com médica Mariana Morais Veja momento em que Raquel Brito passa mal e é socorrida em A Fazenda