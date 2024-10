Sarah Poncio assumirá como deputada estadual pelo RJ em 2025

Mesmo sem ter concorrido diretamente ao cargo, Sarah Poncio agora irá ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio. A influenciadora foi a primeira suplente de Tande Vieira, do Progressistas (PP).

Ocorre que Tande, que era deputado estadual, foi eleito prefeito de Resende, no Rio de Janeiro, nas eleições do último domingo (06). Por este motivo, Sarah Poncio agora assumirá o cargo do político. No entanto, ela começará o trabalho apenas em 2025

Sarah Poncio foi candidata nas eleições de 2022, pelo Partido Republicano da Ordem Social. Na época, ela conquistou 26.626 votos nas urnas. Além disso, nesta segunda-feira (07), a influenciadora compartilhou nas redes sociais as felicitações que recebeu dos fãs.

Os internautas parabenizaram Sarah e escreveram: "O nó na garganta há exatamente dois anos atrás, se transformou em alegria. Vamos com tudo, Sarah". "Admiro a sua determinação e tenho certeza que o seu mandato será incrível".

Outros ainda disseram: "Como você planejou. Todo esforço será recompensado". "Você vai brilhar muito nessa nova jornada. Todo trabalho do fruto vem em janeiro. Avante". "Eu sabia que você chegaria onde chegou. Muito orgulho de você".