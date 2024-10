Gretchen ignora Jenny e Bia Miranda ao falar sobre família

A Gretchen fez a egípcia e ignorou a existência da sua ex-filha postiça, Jenny Miranda! Durante um bate-papo com a "Blogueirinha", a beldade foi questionada sobre os seus laços familiares. No entanto, a Rainha do Bumbum, disse não conhecer a ex-peoa e achou melhor não comentar sobre o assunto.

"Você tem algum parente que não se dá bem hoje?", indagou a apresentadora. "Não!", respondeu Gratchen. Na sequência, Blogueirinha citou o nome da Jenny e, imediatamente, Gretchen indagou: "Minha família?", respondeu a beldade e caiu na gargalhada.

Entretanto, ao citar o nome de Bia Miranda, filha legítima de Jenny, a famosa respondeu que a considera uma filha, mesmo não sendo de sangue. Em seguida, disparou inúmeros elogios à jovem. Gratchen afirmou que Bia Miranda é uma guerreira e que já sofreu muito nessa vida.

Na ocasião, Jenny Miranda surgiu nos comentários e rebateu as falas de Gretchen: "Quando foi interessante p/ ela eu fui sim Filha. Hoje é interessante que a Bia seja a Neta. Brinca com os sentimentos de todos, adota e desadota conforme seus caprichos", disparou a beldade.

Jenny ainda ressaltou que Gretchen apoia atitudes incorretas e imorais, dando a entender que estaria se referindo à Bia: "Além disso, apoia as atitudes incorretas e imorais das pessoas, eu não. Realmente, melhor não me conhecer mais mesmo", finalizou ela.