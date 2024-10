Vaza áudio de Lucas Bove em conversa comprometedora com o pai

O deputado Lucas Bove continua dando o que falar nas redes sociais. Após receber uma medida protetiva, solicitada pela ex-mulher Cíntia Chagas, vazou um áudio do político em conversa com o Pai, Osman Bove. Nas declarações do patriarca, Lucas chegou a ser chamado de soberbo.

"Você não é igual a mim. Você está muito mais parecido com a sua mãe. Você gosta é do confronto, você é soberbo. Quer encher o saco dos outros. Isso é resposta que você me dá, não querer falar com o seu pai. Eu não quero me intrometer na sua vida", iniciou ele.

E continuou: "Vocês estão só há três meses casados. Como assim você bota a sua mulher para fora de casa? Você não tem vergonha não, cara? Vai você para fora de casa e deixa ela lá. É assim que se resolvem as coisas", finalizou ele.

Para quem não acompanhou, Cíntia colocou um ponto final no relacionamento em agosto desse ano. No entanto, na última semana, relatos de agressão do político, que constavam no processo de separação, vazaram na web.

Em nota, a advogada da influenciadora lamentou o “vazamento” do processo e disse que sua cliente fez um “ato de coragem” ao procurar as autoridades.