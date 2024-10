Bia Miranda dá novo "perdido" em Gato Preto e surge na cama com PK Delas

A Bia Miranda continua dando o que falar, e mais uma vez o Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, levou "uma volta" da influenciadora. No último final de semana, a famosa teria reatado com o influenciador, no entanto, o músico PK Delas publicou um registro com a neta da Gretchen deita em uma cama.

Em seguida, Gato Preto usou as redes sociais e compartilhou com os fãs uma frase que, aparentemente, foi destinada à beldade, que até o momento não esclareceu o imbróglio da vez. "Cara, me bloqueou. Mais uma vez ela mentiu, mais uma vez ela usou a gravidez pra isso. Enfim", escreveu o rapaz.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio: "A Bia tá destruindo com esses machos", comentou um usuário. "Muitos homens merecem uma dessa na vida deles", comentou outro. "O gato deixou de miar,agora é muuuuuhhhhhh", brincou mais um.

Vale lembrar que, a ex-A Fazenda está aguardando pelo segundo filho, fruto do seu relacionamento com o influenciador. Há alguns dias, Gato Preto teria afirmado que a jovem abortou o bebê. Entretanto, Bia negou as declarações do ex-affair.

"Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", escreveu ela no Instagram após mostrar testes de gravidez de farmácia com o resultado positivo.