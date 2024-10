Popó desafia Pablo Marçal para luta antes de se aposentar do boxe

O lutador Popó desafiou o coach Pablo Marçal para uma luta antes de se aposentar do boxe. Após vencer o argentino "El Chino" Miranda, no Fight Music Show 5, no último sábado (12), Acelino Popó Freitas se despediu dos ringues.

No entanto, durante uma entrevista, o lutador afirmou que ainda busca por um último desafio: "Se for pra fazer mais uma luta, a única luta que vou fazer vai ser contra Pablo Marçal, que foi um desafio dele, a gente faz uma luta bacana, só depende dele. Se for fazer mais uma luta, vai ser só contra Pablo Marçal, aí eu me aposento do boxe e vou ajudar a promover o Fight Music Show", disse ele.

Vale lembrar que, Marçal chegou a desafiar o medalhista nas redes sociais no início do ano, mas ele não compareceu ao Ginásio do Canindé para o evento deste sábado. Na ocasião, Popó ainda comentou sobre o que pensa da sua aposentadoria.

"A gente queria lutar com um lutador, lutei, troquei, deu para segurar a onda. Fiz 49 anos três semanas atrás, não é mais 29 anos, 19 anos. Venho fazer esse teste porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa", ressaltou ele.

E continuou: "O boxe é um esporte muito sério. Para estar aqui a minha vida toda, não vou estar. (...) Se for para fazer esse tipo de luta, eu não luto mais não. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial — finalizou.