Gato Preto insinua que Bia Miranda mentiu sobre perder bebê

Samuel Sant'Anna, popularmente conhecido como Gato Preto usou as redes sociais para mandar uma indireta Bia Miranda, após a influenciadora voltar a falar publicamente que perdeu o bebê de forma espontânea. Bia estava esperando um filho de Samuel.

No entanto, no vídeo que circula nas redes sociais, Carlinhos Maia questiona Bia Miranda sobre a gestação e ela esclarece: "Realmente eu fiquei [grávida], só que fui ao hospital... acabei perdendo normalmente. Eu queria muito tirar, no começo, porque não queria ter filho dele, nem nada do tipo. Só que quando fui na médica, ela disse que estava ' meio torto', e eu ia perder naturalmente E, realmente, [aconteceu]".

Contudo, a fala da influenciadora gerou burburinhos nas redes sociais e fez até com que Gato Preto se manifestasse. "As consequências vêm depois. Vou deixar a verdade aparecer para vocês", escreveu o influenciador em seu perfil no Instagram.

Vale lembrar que, assim que descobriu que estava grávida de Samuel, Bia Miranda desabafou na internet: "Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que quando a gente para pra pensar, vem o susto, fica assustador. Não estou falando de pensão, porque não dependo, mas fica assustador porque sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha".

Além disso, a influenciadora disse: "E eu não tenho controle porque não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, vou tentar ver com o pessoal que conhece e sabe mais que eu o que eu posso fazer. ‘Mas, Bia, por que você está contando uma coisa tão íntima sua?’. Porque vocês sabem de tudo da minha vida".