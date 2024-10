Vídeo Show voltará à grade da Globo; saiba tudo

Ele está de volta! Para os amantes do programa Vídeo Show a atração voltará à grade da TV Globo. De acordo com o apresentador Pedro Bial, o clássico terá uma única passagem em 2025. A novidade será exibida no dia 25 de abril, antecedendo a data de aniversário de 60 anos da casa dos Marinho.

No entanto, o programa terá um formato inédito. Além disso, caso tenha boa repercussão, o Vídeo Show poderá ser fixado na grade da emissora. Um dos apresentadores que estaria sendo cotado para conduzir a edição especial seria Tati Machado, que tem se destacado entre a preferencia do público.

Além disso, Ana Clara, a queridinha da rede Plim Plim, também poderá conquistar um espaço na edição. Apesar do fracasso em audiência com o programa "Estrela da Casa", a ex-BBB ganhou elogios com a sua performance de frente da atração.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a novidade. Dentre alguns famosos, Angélica e André Marques foram os mais citados para conduzir o Vídeo Show no próximo ano. Vale lembrar que a dupla foi sucesso em 2003 e 2017.

"Nossa, tem que ser com Angélica e André Marques", opinou um usuário. "Uma única exibição? Tinha que voltar pra grade da programação de vez", comentou mais um. "Mônica e Otaviano apresentando, com a Angélica fazendo os quadros do videogame com o jogo do teletubo", disse outro.