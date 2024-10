Saiba quem é influenciadora que traiu jogador com entregador de açaí

Ingrid Lima causou burburinhos na internet após anunciar, através de suas redes sociais, que sua filha Maitê não é fruto do relacionamento com Vinicius Tobias, ex-Real Madrid. Após a polêmica viralizar, outros detalhes do relacionamento dos dois, envolvendo pulada de cerca, vieram à tona.

Ocorre que, segundo o jornalista Leo Dias, Ingrid teve um caso extraconjugal com um entregador de açaí. Ainda não se sabe quem é o verdadeiro pai da criança, mas o jogador chegou a a fazer uma tatuagem em homenagem a filha, sem saber que não era o real genitor.

Contudo, apesar da pulada de cerca da influenciadora, parece que ela não foi a única a ser infiel na relação. Vinicius Tobias também teria traído a namorada. Além disso, os dois teriam feito um contrato de fidelidade, que claramente foi quebrado.

No entanto, uma das cláusulas do documento diz que o infiel da relação pode perder o direito da divisão de bens e ainda ter que arcar com uma indenização. Apesar disso, agora resta saber se o contrato permanecerá válido diante da situação.

Ingrid Lima tem 20 anos, assim como o Vinicius Tobias. A influenciadora acumula quase 100 mil seguidores em uma só rede social. Por lá, ela compartilha uma espécie de diário de viagens e esbanja uma vida de luxo.