Mulher se revolta contra Rei Charles III no parlamento australiano - (crédito: Reprodução Instagram)

A presença do Rei Charles III na Austrália parece que não agradou a todos. Após o discurso do britânico em Canberra, uma parlamentar resolveu se manifestar e fazer duras críticas ao monarca, na última segunda-feira (21).

Durante o protesto, Lidia Thorpe, uma política aborígene australiana - povos nativos da Austrália - afirmou que o Rei Charles III não representa o seu povo. Ela ainda fez alegações de genocídio contra o representante.

“Dê-nos o que você roubou de nós: nossos ossos, nossos crânios, nossos bebês, nosso povo! […] Você destruiu nossa terra, dê-nos um tratado! Queremos um tratado, queremos um tratado com este país”, começou dizendo a política.

“Esta não é sua terra, esta não é sua terra. Você não é meu rei, você não é nosso rei”, disparou a mulher, enquanto era carregada por seguranças que agiam no local. De acordo com a BBC, a protestante é uma defensora do tratado entre a Austrália e seus primeiros habitantes.

No entanto, as polêmicas declarações parece que não incomodaram a monarquia. Até o momento, ninguém do Palácio de Buckingham se pronunciou sobre o ocorrido.