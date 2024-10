Morre Carmem Lúcia, uma das primeiras personagens de Carlinhos Maia

Carlinhos Maia usou as redes sociais, nesta terça-feira (22) para lamentar a morte de Carmem Lucia, a Carminha, uma das primeiras personagens do influenciador. O marido de Lucas Guimarães fez uma homenagem para a veterana.

Além disso, Carlinhos Maia relembrou os momentos ao lado de Carmem, através de publicações de seus stories do Instagram e escreveu: "Obrigado por tantos momentos incríveis! Te amo, até a breve eternidade".

Contudo, o influenciador ainda desabafou: "Ela sempre foi uma grande amiga de minha mãe. Quem me acompanha no começo vai lembrar muito dela". Vale lembrar que Carlinhos ganhou expressão na web quando começou a compartilhar a rotina na Vila Primavera, em Penedo, onde morava com familiares.

No entanto, o conteúdo deu certo e o influenciador se tornou um dos mais seguidos na internet. Carmem Lucia sempre marcava presença nos stories de Carlinhos Maia e era uma personagem querida por intenautas.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Lembro demais. Ele deixou de postar ela há muito tempo". "Era a melhor época de assistir os stories dele". "Que triste! Ela foi tão importante pra ele". "Gostava muito dela".