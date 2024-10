Duda Nagle revela arrependimento em separação com Sabrina Sato: 'me precipitei'

Duda Nagle fala sobre fim de casamento com Sabrina Sato - (crédito: Reprodução Instagram)

O Duda Nagle desabafou sobre a sua separação com a ex-mulher, Sabrina Sato, na segunda-feira (21). Durante a sua participação no programa "Companhia Certa", apresentado por Ronnie Von, na RedeTV, o ator revelou algumas falhas que cometeu durante a relação.

“Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos. A gente tentou mais um pouco”, desabafou Duda.

Na sequência, Nagle afirmou que terá uma ligação eterna com a apresentadora: “A etapa do casal se encerrou, mas agora o desafio é manter, porque família é eterna. A gente tem que agir pelo bem da Zoe”, refletiu ele.

Vale ressaltar que, atualmente, Duda mora em São Paulo. Ele optou por se afastar da TV no último ano devido ao tumulto causado pela separação. “Falei: ‘Se for fazer uma novela no Rio de Janeiro, por exemplo, aí minha vida vai colapsar de vez'”.

Para quem não acompanhou, Duda Nagle e Sabrina Sato ficaram juntos por sete anos. O casal anunciou o término do relacionamento em março de 2023. Durante o período, a apresentadora gerou a pequena Zoe, de 5 anos, fruto do relacionamento do ex-casal.

