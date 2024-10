Filho de Antônio Fagundes reclama da falta de oportunidades como ator

Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, abriu o coração e fez um desabafo sobre a dificuldade de seguir os passos do pai. O ator revelou, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que tem tido dificuldades em encontrar trabalhos na televisão.

No entanto, com cerca de 16 anos de carreira, Bruno garantiu: "Não fiz nenhum teste este ano de 2024, acredita? Eu e mais 90% dos atores estamos na mesma situação". "Não escolho papéis, não posso me dar a esse luxo"

Além disso, ele ainda comentou sobre privilégios na carreira por ser filho de Antônio Fagundes. "É engraçado que as pessoas acham que eu escolho não fazer novela por causa do meu pai, mas isso nunca foi verdade. Qualquer personagem é personagem, ainda mais agora".

Ele fez questão de frisar que, apesar de ser visto como um “nepobaby” — termo usado para descrever filhos de personalidades influentes que recebem privilégios na carreira —, essa fama nunca refletiu a sua realidade profissional.

Contudo, Bruno Fagundes ainda falou sobre a dificuldade para o mercado de artistas LGBTQIAPN+: "Estou simplesmente vivendo minha vida, sem encenar uma heteronormatividade que não me representa. Se eu não sou escalado por causa disso, o problema é deles, não meu — e é algo que precisa mudar urgentemente."