Maiara mastiga ar em live, durante refeição, e volta a preocupar fãs

Maiara, da dupla com Maraisa, já vem sendo criticada há bastante tempo por conta do seu corpo, após perder 30kg. No entanto, a cantora causou polêmica e preocupou fãs, durante uma live, onde a artista finge se alimentar.

Ocorre que, Maiara estava fazendo uma refeição, enquanto uma pessoa escovava seu cabelo, quando de repente, a cantora leva um garfo vazio até a boca e em seguida, mastiga o ar. O objeto até continha um pedaço de comida, mas que sequer chegou perto dela.

Além disso, a irmã de Maraisa declarou: "Tô tão carente ultimamente, vim aqui falar com vocês. Não sei se eu como, não sei se eu leio". A cena causou burburinhos na web, fazendo com que fãs questionassem sobre a saúde mental de Maiara.

Vale lembrar que recentemente a cantora sertaneja se pronunciou sobre as críticas em relação a sua aparência. "Quando eu estava gordinha eu não prestava também. Agora emagreci, estou com 45 kg, graças a Deus bem alinhados, e o povo fica me arrumando um monte de doença que não existe".

No entanto, ela ainda acrescentou: "Livrai-me de todo mal, amém! Gente, eu estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita. Estou solteira, veja se não estou na minha melhor fase".