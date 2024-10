Jogador do Flamengo é flagrado com amante em motel

Vixi! Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo foi flagrado em uma situação comprometedora. Um vídeo do jogador na banheira de um motel com uma mulher causou burburinhos na web, nesta quarta-feira (23).

No entanto, a cena de intimidade em questão foi protagonizada pela amante do atleta. Acontece que Matheus Gonçalves é comprometido, mas se envolveu em uma relação extraconjugal e foi duramente criticado por fãs.

Segundo o jornalista Leo Dias, os dois teriam se conhecido em junho deste ano, no Ninho do Urubu, local onde o time rubro-negro treina no Rio de Janeiro. A mulher inicialmente teria se aproximado do atleta como uma fã.

Contudo, um tempo depois, Matheus Gonçalves e a jovem estabeleceram uma relação de amizade que posteriormente rendeu um convite para um encontro mais íntimo. Os dois trocavam muitas mensagens pelas redes sociais e o jogador teria dito que estava solteiro.

Entretanto, parece que a primeira ida do casal ao motel foi acompanhada por uma amiga da amante do jogador. Já na segunda vez que saíram, o encontro foi a sós e os dois tiveram uma relação sexual sem proteção. "Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus", declarou Matheus em áudio enviado a mulher.