Nego Di tem novo pedido de liberdade negado pela Justiça do RS

Nego Di, deve seguir preso após ter um novo pedido de habeas corpus negado pela Justiça de Canoas, em Porto Alegre. O ex-BBB está detido desde julho deste ano, por estelionato e lavagem de dinheiro, de cerca de R$ 2 milhões, através de rifas virtuais.

No entanto, segundo a juíza Patricia Pereira Krebs Tonet: "os indícios de autoria e materialidade identificados ainda na fase investigativa seguem inalterados, impedindo que se conclua pela eficácia de medidas mais brandas diversas da prisão".

Além disso, a magistrada falou que alguns clientes alegaram terem sido vítimas de prejuízos financeiros por causa do influenciador. "As vítimas, na sua totalidade, reiteraram a ocorrência do estelionato – e não apenas desacerto comercial – corroborando, inclusive, a participação do réu Dilson", disse a juíza.