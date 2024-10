Lucas Bove detona advogada de Cíntia Chagas: "blogueira lacradora"

Gabriela Manssur, advogada de Cíntia Chagas, revelou que foi xingada por Lucas Bove, que a chamou de "blogueira lacradora". A defesa da influenciadora esteve hoje na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde a ex-mulher do deputado estadual prestou depoimento à polícia.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a advogada disse: "Quero dizer que uma pessoa em cargo público, eleita pelo povo, como um deputado estadual com mais de 30 mil votos, deve ter um comportamento ético, seja em casa, seja no parlamento, seja na Assembleia Legislativa. É isso que esperamos de quem elegemos. Ninguém aceita ver uma pessoa eleita pelo povo atacando uma mulher, seja nas redes sociais ou em casa. A lei é para todos, inclusive para ele".

No entanto, em seguida, Manssur revelou: "Que a Justiça seja feita. Cíntia procurou a Justiça, e a Justiça está sendo aplicada. Ela tem medidas protetivas de urgência, está sendo acolhida e está apresentando suas testemunhas para serem ouvidas pela delegada. A defesa é imparcial em todos os aspectos; ele está se defendendo no processo, e embora se diga que ele não tem defesa, ele tem, sim, os melhores advogados do Brasil, conforme afirmou. Inclusive, ele me atacou dizendo que sou uma ‘blogueira lacradora".

Além disso, a defesa de Cíntia Chagas declarou: "Eu sou uma mulher que tem um histórico de combate à violência contra a mulher, fui promotora de Justiça, sou advogada e exijo respeito. Aqui, ninguém está brincando".

Por fim, Gabriela Manssur acrescentou: "Processo judicial não é palhaçada e não é circo. Circo se faz em outro lugar, mas na Justiça, não. Não permitiremos isso. Ele está sendo defendido, tem uma defesa técnica com excelentes advogados, e aguardaremos o desfecho do processo".