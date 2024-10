Namorada de Benício Huck diz que sofre de ansiedade e faz revelação

A namorada de Benício Huck, de 16 anos, Duda Guerra, de 16 anos, desabafou em seu perfil do Instagram, na última quarta-feira (23). A jovem, que tem como nora Angélica, e sogro Luciano Huck, detalhou alguns momentos difíceis que viveu no decorrer do ano.

"Me bateu uma onda de gratidão! Nunca pensei que iria estar vivendo esse momento. Ir para a internet sempre foi um sonho para mim. Ver que estamos crescendo e fazendo a diferença é bom demais", iniciou ela, que atingiu a marca de 132 mil seguidores na plataforma.

Na sequência, Duda revelou que perdeu amigos e que começou a sofrer crises de ansiedade. "Esse ano, com certeza foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi muitos 'amigos', comecei a ter ansiedade por causa da escola, tive/tenho dificuldade em aceitar o meu corpo", contou ela.

Por fim, Duda agradeceu a internet pelas conquistas que tem alcançado. "Com certeza a internet me salvou. Vocês são demais. Obrigada por tudo, ainda vamos fazer muita história", finalizou. Em seguida, Duda publicou uma sequencia de fotos com o namorado celebrando mais um mês de relacionamento.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações do moça. "Tem dificuldade pra aceitar o próprio corpo e anda quase nua, imagina se não tivesse", disse um usuário. "Rico adora arrumar problema né", comentou outro. "Com 16 anos e toda problemática", opinou mais um.