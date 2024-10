Idosa desaparece ao cair no mar durante cruzeiro para fãs de Taylor Swift

Uma idosa de 66 anos desapareceu após cair do navio Allure of the Seas, na última terça-feira (22). O cruzeiro, que é uma atração temática voltada para fãs da Taylor Swift, estava se aproximando de Nassau, nas Bahamas, quando o incidente aconteceu.

Contudo, a empresa que administra o navio, a US Weekly, se pronunciou e garantiu que a Guarda Costeira dos Estados Unidos está realizando buscas junto às Forças Armadas das Bahamas. As autoridades estão usando até mesmo helicóptero para otimizar o trabalho.

Além disso, a empresa responsável pelo cruzeiro ainda explicou: "Estamos fornecendo apoio e assistência à família dela neste momento. Não vamos compartilhar detalhes adicionais em respeito à privacidade dela e da família".

Vale ressaltar que o cruzeiro não tem nenhuma relação oficial com a cantora Taylor Swift. Além disso, o passeio foi criado e organizado por agentes de viagem da Royal Caribbean, que tem como público alvo os fãs da artista.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Aqui no Brasil aconteceram 2 mortes de fãs dela. Vibe pesada, hein?" "Que desastre!" "Onde tem o nome da Taylor acontece coisa ruim, credo. Precisa fazer uma limpeza". "Meu Deus, coitada".