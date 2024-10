Bella Campos ganha programa e vira apresentadora

A Bella Campos parece que entrou no gosto da rede Plim Plim. A atriz que foi sucesso por interpretar a personagem Muda em Pantanal, agora vai viver Maria de Fátima no remake de Vale Tudo. No entanto, a artista também foi contratada pela MTV para apresentar a nova versão do programa Luau MTV.

Na ocasião, a notícia foi dada pelo canal fechado, na última quarta-feira (23). "Oi, gente, como vocês já sabem, o Luau MTV está de volta e, dessa vez, euzinha estou comandando esta festa. Tô muito feliz e muito honrada de estar fazendo parte disso, nessa primeira edição a gente tem um encontro de gerações com L7nnon e Marcelo Falcão", adiantou.

"Pedro Scooby também está aí, comandando os bastidores, e a maravilhosa Sarah Oliveira também tá com a gente, eu tô muito feliz de ter conhecido ela, muito honrada de estar aqui participando de tudo isso. Então fiquem de olho, uma nova edição e a mesma vibe", comentou a famosa.

Para quem não acompanhou, o programa Luau MTV foi transmitido entre os anos 1990 e 2000. A atração celebrava a chegada do verão. Durante a apresentação, artistas da música nacional e internacional eram convidados para cantar à beira-mar.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as novidades a respeito de Bella. "Maria de Fátima? Pra mim não combina com o personagem", opinou um usuário. "Que pena! Ninguém vai assistir", disparou mais um. "Pra mim tanto faz não vou assistir", comentou outro.