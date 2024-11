Jornalista da Record é demitida apos fazer botox em troca de divulgação

Marcela Munhoz, repórter da TV Record foi demitida em outubro deste ano, poucos dias antes da data em que sairia de férias. Na época, o desligamento da jornalista foi justificado como "corte de gastos", mas somente agora, o real motivo teria vindo à tona.

Ocorre que, segundo o site "Notícias da TV", a comunicadora teria usado a visibilidade que ganhou na TV, junto a logomarca da emissora, para fazer publicidade de uma marca nas redes sociais, o que não é permitido pela política interna do canal. "Para manter o desempenho diário no trabalho, é preciso cuidar também da estética", disse em um trecho do vídeo.

Trata-se de um jabá para uma clínica de estética onde a jornalista se submeteu ao procedimento de botox. No vídeo publicado por ela, Marcela grava todo o passo a passo da aplicação da substância. Além disso, ela coloca trechos dela em reportagens feitas para emissora.

Além disso, ainda de acordo com o site, a repórter já era conhecida por fazer publicidade nas redes sociais, sem pedir a autorização aos seus gestores. As solicitações devem ser enviadas previamente a direção para que seja avaliada e devidamente autorizada.

Contudo, Marcela se pronunciou sobre o caso e negou que esse tenha sido o motivo do seu desligamento. "Sobre a motivação do desligamento, não me disseram nada relacionado às redes sociais. A justificativa foi corte de gastos. Até porque toda publicação publi que eu fiz foi previamente informada à emissora".