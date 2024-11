Virginia detalha crise no casamento com Zé Felipe - (crédito: Reprodução Instagram )

A influenciadora Virginia Fonseca contou detalhes de uma crise que viveu em seu casamento com o cantor Zé Felipe. Durante a apresentação do seu programa, "Sabadou com Virginia", no SBT, a loira revelou que não se comunicava diretamente com o marido, somente através da assessoria dele.

Durante uma dinâmica, a apresentadora foi questionada sobre a última briga que teve com o marido, Zé Felipe. “A última discussão no Whatsapp, que não chegou a ser uma discussão, mas teve block, foi com o Zé, meu marido”, iniciou.



“Eu vou falar pra vocês. Um dia antes eu falei pra ele ‘Zé, nós amanhã vamos almoçar na casa dos seus pais’. Beleza, ok, tudo certo, combinamos. [Ele] Acordou cedo [no dia seguinte], e foi pra Talismã Digital. Falei ‘Beleza, te espero pra almoçar’. Estava esperando ele ou pra gente almoçar e ir pra casa dos pais dele ou ir almoçar lá”, ela contou.

Nas redes sociais os internautas opinaram sobre as declarações da famosa. "Que crise? Dar block no marido pra ele aprender algo é crise? Quem nunca fez isso tá se relacionando errado", comentou um usuário. "Quem tem crise em casamento e pobre", disse outro. "Crise? Uma chateação que ela teve com ele", comentou mais um.

Vale lembrar que, o casal se conheceu durante a pandemia, quando um primo do cantor mostrou um vídeo de Virginia dançando e ele resolveu mandar uma mensagem. No segundo dia que se viram pessoalmente, Zé Felipe pediu Virginia em namoro.