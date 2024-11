Agnaldo Rayol: Viúva do cantor está com Alzheimer

Agnaldo Rayol, morreu após cair no banheiro de seu apartamento, em São Paulo, na última segunda-feira (04). Ele chegou a ser levado para o hospital ainda com vida, mas não resistiu. No entanto, o que muitos fãs ainda não sabiam, é que a até então, esposa do cantor, sofre com Alzheimer.

Maria Gomes e Agnaldo eram casados há mais de 50 anos. Atualmente, ela está sendo assistida por uma cuidadora, por conta de sua condição de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.

Além disso, a viúva segue na casa onde vivia com o artista, na zona norte de São Paulo. Maria e Agnaldo Rayol se conheceram em um programa de auditório da TV Record. No entanto, os dois mantinham uma relação fora dos holofotes desde então.

Vale lembrar que em entrevista a revista Quem, em 2020, o cantor contou: "Namorei muito e tive muitas garotas. Tantas mulheres que passaram na minha vida que nem dá para contar, mas foram todas maravilhosas. Depois as coisas foram se acomodando. Hoje estou mais quietinho".