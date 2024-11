O que se sabe sobre festa de 1 ano de Mavie no RJ

A festa de um aninho da Mavie vem aí! Para quem pensou que as comemorações seriam apenas na Arábia Saudita, se enganou. O aniversário da bebê mais fofa da web, será festejado na mansão do pai, Neymar Jr, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Entretanto, a pequena completou o primeiro ano de vida no último dia 6 de outubro, e festejou em um resort no continente Asiático, devido os compromissos profissionais do atleta. No Brasil, a festa vai acontecer no próximo sábado (9).

No entanto, quem ficou de fora da primeira parte da celebração, que aconteceu no resort luxuoso, o The Red Sea Project, na costa ocidental da Arábia Saudita, vai poder curtir ao lado da bebê, que desembarca no Brasil na próxima sexta-feira (8), acompanhada da mamãe, Bruna Biancardi.

Vale lembrar que, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasceu às 00h21 de uma sexta-feira, 6 de outubro de 2023. A empresária e influenciadora passou por um procedimento cirúrgico de cesariana, que transcorreu sem intercorrências. O nascimento aconteceu na maternidade São Luiz Star, em São Paulo.

Desde o nascimento de Mavie, a beleza e simpatia da bebê conquistou a web. No perfil do Instagram, Neymar e Bruna compartilham momentos fofos ao lado da filha, que já anda e fala palavras como "mamãe" e "papai".