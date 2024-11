William Bonner viraliza ao detonar apresentação na porta da Casa Branca

O William Bonner viralizou, na última segunda-feira (4), durante uma passagem ao vivo do Jornal Nacional em frente à Casa Branca, diretamente de Washington, nos Estados Unidos. O âncora da TV Globo parece que ficou sem paciência e detonou a apresentação de alguns anônimos que cantavam em frente ao local.

Entretanto, o apresentador não gostou do barulho que estava vazando no telejornal. Vale ressaltar que, ele gravava no local para a cobertura das eleições norte-americanas. Após a reportagem, o comunicador quebrou o protocolo e resolveu reclamar da situação.

"Até agora há pouco tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e, ao mesmo tempo, tinha uma moça, que cantava muito mal", explicou ele durante o ao vivo do telejornal na TV Globo.

Em seguida, o jornalista ainda se desculpou com os telespectadores: "Estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo", completou o âncora irritado com o ocorrido.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com o apresentador. "Bonner já pode entrar no júri do Raul Gil para analisar os candidatos", brincou um usuário. "A gente vai ficando mais velho e vai perdendo a paciência mesmo. Normal, gente", frisou outro. "Os pensamentos intrusivos vencendo ele ao vivo", opinou mais um.