Joana Prado diz que se arrepende de passado como 'Feiticeira'

A empresária Joana Prado, revelou que se arrependeu do passado com a personagem "Feiticeira", sucesso no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Entretanto, convertida ao cristianismo, a beldade contou que se tornou uma nova criatura.

Em entrevista ao jornal "O Globo", Joana contou detalhes de como foi o processo para se desvencilhar do personagem sexual. "Eu me arrependo porque o arrependimento é mudança de direção e pensamento. Se estou disposta a seguir outro caminho e pensar diferente, sim, eu me arrependo", iniciou ela.

E seguiu: "A Bíblia diz que, quando aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas. Tudo que passou ficou para trás. Não tenho problema em falar da minha personagem. Inclusive, mostro fotos para os meus filhos. Já mostrei vídeos também, e todos nós rimos", contou.

Vale lembrar que, em setembro deste ano, Joana Prado também falou sobre o assunto durante um bate-papo com o apresentador do "The Noite", Danilo Gentili, no SBT. “O arrependimento é a metanoia. No grego significa mudança de pensamento e em hebraico mudança de direção."

"Faz parte da minha história, mas quando leio o significado da palavra arrependimento e vejo que é uma mudança de direção, me arrependo. Não faria de novo, mas fez parte da minha história, não tenho problema nenhum em falar sobre isso”, afirmou.