Vaza áudio da mãe de Marília Mendonça falando sobre a cantora

A Dona Ruth, mãe da eterna Marília Mendonça, desabafou durante uma entrevista sobre a saudade que sente da filha. Na última terça-feira (5), completou três anos que o mundo perdeu a talentosa cantora sertaneja, conhecida como a "Rainha da Sofrência".

"Para os fãs, essa data é um dia muito triste, mas para mim que sou mãe, todos os dias quando abro a porta do meu quarto e vejo o quarto dela vazio, todos os dias isso dói em mim. Hoje não é diferente dos outros dias", desabafou ela.

E continuou: "Eu sinto falta dela no sorriso do Léo, eu sinto falta dela quando o Léo me abraça, porque é um filho sem mãe, e uma mãe sem a filha. Então, a gente vai se consolando", contou ela em entrevista ao colunista Léo Dias.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre o áudio. "'É um filho sem uma mãe, e uma mãe sem uma filha.' Doeu em mim", escreveu um usuário. "Nunca saberemos, mas posso dizer que uma mãe que perde um filho, nunca mais é a mesma", comentou mais um. "A dor da mãe é diária", disse outro.

Vale ressaltar que, Marília Mendonça morreu após sofrer uma queda do avião em que estava a caminho de um show, no dia 5 de novembro de 2021. Além dos inúmeros fãs, a cantora deixou o pequeno Léo, que atualmente está com 4 anos.