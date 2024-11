Famoso por dividir conta, Caio Castro é flagrado comprando tênis falsificado

Economizar nunca foi tão fácil para o ator Caio Castro! No entanto, comprar produtos falsificados pegou mal para o artista, que é famoso por "rachar" a conta com as parceiras. Dessa vez, o bonitão foi flagrado comprando tênis em uma loja de réplicas ‘premium’ na cidade de Guangzhou, na China.

Nas imagens enviadas para o colunista Léo Dias, sem perceber que estava sendo filmado, Castro, que parecia estar acompanhado de um amigo, observava a variedade de sapatos do local e aproveitou para experimentar alguns.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre o flagrante. "Papelão não! Inteligente, porque o que ele colocar nele vira original", comentou um usuário. "Estou vendo o povo criticando. Vocês viram onde ele foi comprar o tênis? Lá na China. Vocês tem dinheiro pra ir lá?", opinou outro. "Errado não está!", disse mais um.

Vale lembrar que, Caio Castro gerou polêmica após afirmar que se sente incomodado em ter que pagar a conta após um encontro. "Tem uma diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Então, me incomoda muito, muito, muito, muito — que é o que eu não quero — essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar..."

"Eu não tenho que porra nenhuma, para começar. Assim, faço questão de te chamar pra jantar, vou ao banheiro e já pago a conta. Nem chega a conta (à mesa)! Já está tudo certo. Faço questão de fazer essas coisas assim, por mim. Agora, pediu a conta, não se mexeu? Não perguntou? Nunca? Como se eu tivesse esse papel... Pô, tu não é minha filha!”, afirmou ele.