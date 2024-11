Antes e depois de cirurgia plástica de Bruna Biancardi impressiona web

A Bruna Biancardi surpreendeu os internautas após repercutir um vídeo em que a beldade compartilhou o antes e depois de um procedimento estético de rinoplastia. Aparentemente mais nova, e com os cabelos mais longos, a empresária recebeu inúmeros elogios da web.

"Amei, se eu tivesse dinheiro faria também", escreveu um usuário. "Incrível como o formato de um nariz muda total o rosto e aparência da pessoa. ", comentou outro. "Tinha cara de CLT pobre", brincou mais um. "Nesse caso, ela tem mais que uma cirurgia no nariz, pois o rosto tá bem diferente", pontou outro.

Vale lembrar que, a influenciadora chegou ao Brasil, na última quinta-feira (7), para festejar o aniversário da pequena Mavie. Para quem pensou que as comemorações seriam apenas na Arábia Saudita, se enganou. O aniversário da bebê mais fofa da web, será festejado na mansão do pai, Neymar Jr.

Para quem não acompanhou, a pequena completou o primeiro ano de vida no último dia 6 de outubro, e festejou em um resort no continente Asiático, devido os compromissos profissionais do atleta. No Brasil, a festa vai acontecer no próximo sábado (9).

Durante a chegada de Mavie, a empresária e influenciadora passou por um procedimento cirúrgico de cesariana, que transcorreu sem intercorrências. O nascimento aconteceu na maternidade São Luiz Star, em São Paulo.