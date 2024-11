Criminosos usam IA e se passam por Taís Araújo para aplicar golpes

A Taís Araújo usou as redes sociais, na última quinta-feira (7), para alertar os seguidores sobre um vídeo criminoso, que circula pela web com a sua imagem. No registro, a atriz aparece oferecendo kits de Natal e para receber o produto basta apenas preencher um formulário.

Entretanto, tudo não passa de um golpe. Os criminosos usaram a Inteligência Artificial (IA) para poder enganar as pessoas, e através disso ter acesso aos dados pessoais e até mesmo o Pix da vítima. Na ocasião, Taís se pronunciou e desmentiu as mensagens.

"Assunto sério. Quis aparecer aqui para falar direto com vocês. Está rolando um vídeo fake usando minha imagem e minha voz pra anunciar a promoção de kits de Natal de uma marca bem conhecida, mas é golpe", afirmou ela.

"Alguém criou isso com inteligência artificial e estão usando para enganar pessoas. Então, fiquem atentos nesses links. Eles pedem para que você preencha uma pesquisa para ganhar o kit. Mas nada disso é real, é seríssimo”, denunciou a famosa.

"Eu quero falar esse assunto, sobre inteligência artificial depois, com mais calma. Mas eu já deixo esse alerta para todos: cuidado com o que aparece por aí, sempre verifiquem as informações antes de clicar em qualquer link. Fiquem de olho", concluiu ela.