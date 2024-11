Namorada pede Lauana Prado para comprar casa de R$ 11 milhões

A namorada da Lauana Prado, conhecida como a “Sertaneja das Supercoxas”, Tati Dias, fez um pedido inusitado para a amada. Enquanto a cantora dirigia o automóvel, a ex-De Férias com o Ex, sugeriu que a amada comprasse uma casa avaliada em R$ 11 milhões.

“Eu tô aqui: ‘nossa, que preguiça de treinar’ e ela me incentiva tanto que disse pra gente ir comer”, contou Lauana. “Já que estamos no Alphaville, tem uma outra opção que eu dei também, mas ela não quis”, disse Tati. “Ah, comprar uma casa pra gente casar. Um detalhe é que ela olha as casas e fala: ‘olha que casa incrível’ e vou até falar o preço, era R$ 11 milhões”, entregou Lauana.

Em seguida Tati Dias ainda deu uma solução para pagar o imóvel luxuoso: “Se a gente negociar, dá para chegar em R$ 7 milhões. Também dá para parcelar”, falou Tati. “Claro, manda passar o Pix. É simples, vou ali comprar uma casa e já volto”, se divertiu a sertaneja.

Entretanto, a sugestão não soou bem para os internautas. "Lauana do céu o amor e cego cuidado mulher", alertou um usuário. "O golpe tá aí,cai quem quer", opinou outro. "Tá na cara que a Tati tá com a Luana por interesse, só não ver quem não quer", disparou mais um.

Vale ressaltar que, Lauana Prado e Tati Dias estão juntas desde junho deste ano. Elas se conheceram pela internet e foi assim que começaram a conversar. O romance ficou sério e o pedido de namoro preparado por Tati teve direito à helicóptero.