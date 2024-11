Andressa Urach dá beijão em influenciadora em evento em SP

A Andressa Urach aproveitou bastante a vida de solteira. No entanto, após o término com o ator pornô Lucas Matheus, a beldade assumiu um relacionamento sério com a também atriz pornô, Mari Ávila. As atrizes foram flagradas aos beijos, na madrugada desta quarta-feira (13).

"A mulher mais linda é minha", escreveu Urach ao brindar com Mari com champanhe. "Apresento pra vocês a minha namorada!! Homem é pra sentar, mulher pra namorar. Detalhe: temos uma relação aberta, então ainda sentamos kkkk", publicou Urach.

Após o término com Lucas, Urach chegou a falar um dos motivos que a fez colocar um ponto final na relação. "Cheguei a adoecer psicologicamente de ver a pessoa que eu amo gravando com outra pessoa. Vivi uma fase muito dolorosa, não estava fazendo bem pra mim e pra ele."

Em seguida, Andressa revelou que não admite que o seu parceiro tenha outras pessoas e que somente ela teria esse direito em uma relação. "Não consigo dividir o que é meu. Sou bem ordinária: que eu posso ter vários homens, mas eu quero o bofe só pra mim. Então, se um dia for, é só meu", explicou.

Entretanto, antes de começar a ase relacionar, a loira disse que estava em busca de um namorado que aceitasse a ser corno. "Algum homem interessado em ser corno? Acho que descobri que tenho fetiche nisso. Aprendi no meio liberal. Será que sou uma hotwife encubada?", disse Andressa.