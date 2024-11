Viih Tube revela susto no parto do filho e conta detalhes

Viih Tube usou as redes sociais, nesta terça-feira (12) para contar detalhes sobre como foi o parto do seu segundo filho, Ravi. A criança é fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer. A influenciadora contou que ficou assustada por precisar passar por uma cesária de emergência.

No entanto, Viih Tube havia se preparado e esperava ter o Ravi com o parto normal, o que não aconteceu. "Foram 19 horas de trabalho ativo de trabalho de parto, eu dilatei os 10 cm, na fase do expulsivo virou uma cesária de emergência".

Em seguida, ela acrescentou: 'Eu estou muito feliz. Eu senti a presença de Deus o tempo inteiro, cuidando de mim, me dando discernimento e o mais importante é que estamos bem. Estou transcendendo, gente. Eu estou tão feliz. A segunda maternidade realmente é muito mais leve".

Além disso, a influenciadora compartilhou registros do seu trabalho de parto, mas não mostrou o rostinho de Ravi. Contudo, ela revelou que o caçula é bastante parecido com sua primogênita, Lua. Inclusive, os dois só irão se ver na próxima quarta-feira (13).

Eliezer também se pronunciou sobre a chegada do filho. "Ravi nasceu. Estou indo para casa ficar um pouco com a Lua porque ainda estamos no hospital. Vocês perguntaram da Viih, se ela está bem e está ótima. Não apareceu porque está descansando, foram muitas horas de trabalho de parto".